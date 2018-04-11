Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’yi yabancı film yapımcıları için cazibe merkezi hâline getirecek Sinema Kanunu ve Yeşilçam’a destek sağlayacak Telif Hakları Yasasının Bakanlar Kurulundan geçtiğini açıkladı. Dün Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Kurtulmuş, 8 yıldır değişiklik bekleyen Telif Hakları Yasası ile Sinema Kanunu’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş şunları söyledi:

- Çok büyük yenilikler getiriliyor. Sanatçının eserinden elde edilen kazançlar ciddi şekilde telife konu olacak. Burada çok fahiş olmayan bir fiyatlandırma ortaya konulacak. Para kazanan, para kazandığı sanat eserinin telifini ödemek mecburiyetinde.

- Özellikle kaçak kullanımın önüne geçmeyi öngören bir yasa tasarısı. Fikri mülkiyet hakkını koruyoruz.

- İnternetten film ve kitap indirmek konusunda da takipte olacağız. Çok fahiş fiyatlar olmayacağı için çok rahatlıkla ufak telifler ödeyerek satın alabilecekleri eserler olacak.

- Sinema Kanunu’nun gayesi yerli film endüstrisini güçlendirmek. Yerli filme üretim desteği vereceğiz. Dizilere de destek verebileceğiz. Üretilmiş olan bir dizinin tanıtımına da destek vereceğiz.

- Dünya film endüstrinin Türkiye’den istifade edebilmesinin önünü açacağız.

- Türkiye’de çekilen filmin için harcanan paranın yüzde 30’unu iade edeceğiz. Bu çok sayıda yabancı film şirketinin Türkiye’de film çekmesinin önünü açacak.