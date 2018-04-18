Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’ eseri ve Ahmed Cevdet Paşa’nın hayatını ele alan “Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle’den Düsturlar” kitabının yeni baskısı raflardaki yerini aldı. Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarafından kaleme alınan kitap, gözden geçirilmiş sekizinci baskısıyla okuyucuyla buluştu. IQ Yayıncılık etiketiyle neşredilen ve üç kısımdan meydana gelen kitapta; Prof. Dr. Şimşirgil, Ahmed Cevdet Paşa’yı çeşitli yönleriyle tanıtıyor. Prof. Dr. Ekinci ise dünya hukuk tarihinin şaheserlerinden olan Mecelle hakkında bilgiler veriyor. Kitapta Mecelle’nin ilk yüz maddesi ve bunların açıklamaları da okuyucuya sunuluyor. ‘Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle’den Düsturlar’ kitabı, hukuk üzerinden yakın tarihimize ışık

tutuyor.