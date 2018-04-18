Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Asya ülkesi Singapur’un bilinmeyen yönleri bir fotoğraf sergisiyle gözler önüne seriliyor. İstanbul Pera Müzesi’ndeki “Görünenin Ardındaki Singapur”sergisi, farklı bir ülkeyi keşfe davet ediyor. Hayatını Singapur’da sürdüren fotoğraf sanatçılarının enstatanelerinin yer aldığı sergi, ülkedeki gündelik hayatın “sıradan” kabul edilen enteresan manzaralarını yeni bir bakışla izleyicilere sunuyor. Sergide yer alan eserlerin ekserisi, ülkenin belkemiğini oluşturan insanları mevzu ediniyor. Ayrıca toplu konutlar, fabrikalar, metro istasyonları, açık hava yemek kompleksleri ve sebze halleri gibi gündelik hayatın sürdüğü yerler görselleştiriliyor. “Görünenin Ardındaki Singapur” sergisi, 20 Mayıs’a kadar İstanbul Pera Müzesi’nde gezilebilecek.