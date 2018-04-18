Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenen bienal, tarihî yarımadada çeşitli mekânlarda izleyicilerle buluşuyor. Bienalin sanatçılarından Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu da “Kuş Misali” temalı konsepte “Kaf Dağı’na Yolculuk” isimli sergisiyle İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde eserlerini sergiliyor. Kalaycıoğlu, gravür tekniğinin farklı kullanımıyla zenginleşen çalışmalarında Zümrüt-ü Anka Kuşu’nun ihtişamlı görüntüsünü işliyor.