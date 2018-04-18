Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edebiyat camiasının sevilen şairi Cemal Safi, KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. 80 yaşındaki şair, bir haftadan beri bulunduğu hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

17 Nisan 2018 salı günü saat 20.00 sularında hayata gözlerini yuman Safi'nin cenaze namazı, 20 Nisan 2018 tarihinde Cuma namazını müteakip Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak.

CEMAL SAFİ KİMDİR?

Cemal Safi'nin şiirleri Orhan Gencebay, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca gibi sanatçılar tarafından şarkı olarak yorumlandı.

Şaiɾin bu güne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere 150 civarında şiiri bestelendi.

Ünlü şair, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi.

Ayrıca Eminescu madalyası başta olmak üzere, defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ödülleri ile TRT'nin Yılın Şair'i gibi sayısız ödüle layık görüldü.