Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

On dokuzuncu asrın tanınmış silah tüccarı William Winchester’ın eşi Sarah’ın oldukça enteresan bir hayat hikâyesi var. Eşini kaybettikten sonra büyük bir mirasa konan Sarah Winchester, ne yazık ki akıl sağılığını kaybeder. Kocasının sattığı silahlar yüzünden ölen insanların ruhlarının tacizine uğradığını düşünen kadın, “kötü ruhlar”dan kurtulmak için evine devamlı yeni eklemeler yaptırır ve ömrünün sonuna kadar 100 küsur odalı bir mekâna kapanarak yaşar. İşte bu enteresan hayat hikâyesi, bir filme ilham oldu. Michael ve Peter Spierig kardeşlerin yönettiği 'Winchester: Gizemli Ev', talihsiz kadının hayatından yola çıkan, gerilimli bir macera sunuyor. Filmin başrollerinde ise Helen Mirren, Jason Clarke ve Sarah Snook yer alıyor.

Filmde 1900’lerin Amerika’sına gidiyoruz. Winchester silah şirketinin %51’lik hissesi, Sarah Winchester’da bulunuyor. Ancak şirketin avukatları, devasa evinde “anormal” bir hayat yaşayan kadının akıl sağılığı tetkik ettirip şirketi elinden almak istiyorlar.

POZİTİVİST DOKTOR ŞAŞIRACAK

Bunun için de kontrol vazifesi psikiyatr Eric'e düşüyor. Sarah Winchester’ın evine giden doktor, enteresan bir şekilde dizayn edilmiş bu evde garip şeyler görmeye başlıyor. Ancak bunları bağımlısı olduğu uyuşturucu ilaçlara bağlıyor. Zaten kendisi pozitivist bir kafada. Ancak iş öyle bir noktaya geliyor ki gördüklerini ne bilim ne de uyuşturucu ilaçları açıklamaya yetiyor… Filmde o yıllarda hakikatin tek kaynağını bilim olarak gören pozitivizm modasına vurgular bulunuyor. Doktor Eric, bugün iflas eden “görmediğim şeye inanmam” fikriyle hareket ederken, bilimin açıklayamadığı şeylerle sert bir şekilde yüzleşiyor. Sonrasında da labirent gibi bir mekan olan bu evde hayaletlerle mücadeleye girişiyor.

KORKUTMAYAN "KORKU FİLMİ"

Batı’nın korku filmleri, Doğu insanını tam olarak içine çekemiyor. Cin, efsun gibi öğelerle yoğrulmuş bir kültürün fertlerine, zombi ve hayaletler pek hitap etmiyor. 'Winchester Gizemli Ev' de ruh mefhumu üzerinden gitse bile bizi çok sarmayacak filmlerden olmuş. Zaten filmin sinematografisine baktığımızda sathi bir hikâye ve zayıf bir senaryo ile karşılaşıyoruz. Aslında ilk çeyreği alakaları cezbedecek şekilde başlayan film, iş korkuya gelince, demode argümanlarla şarampole doğru sürüklenmeye başlıyor. “Bari yeterince korkunç mu?” diye sorulacak olursa, ona verilecek cevap da “hayır!” olacaktır. Winchester’ın oldukça enteresan hayat hikâyesi, muhteşem bir film olmaya müsait ama ne yazık ki Spierig kardeşler bunu yapamıyor.

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*13-15 Nisan rakamları...