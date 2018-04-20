Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wes Anderson tarafından yönetilen 'Köpek Adası', bir çocuğun hayvan dostunu kurtarma mücadelesini işliyor. Günümüzün 20 yıl sonrasında geçen hikâyede, Japonya'da hızla sayıları artan köpekler yoluyla bir virüs yayılıyor. Devletin idarecileri de bir zamanlar İttihatçıların yaptığı gibi köpekleri, çöplerin yığıldığı bir adaya atıyorlar. O hayvanlar arasında 12 yaşındaki Atari isimli çocuğun köpeği Spots da var. Hayvanlar adada hayatta kalmaya çalışırken, Atari köpeğini kurtarmak için minik bir uçakla oraya ulaşıyor. Ancak Atari'nin Spots'u bulması zannettiği kadar kolay olmuyor. Japon filmlerinin klasik tarzıyla çekilen 'Köpek Adası' modern hayatın çıkmazlarına temas ediyor.