Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmin oyuncu kadrosunda Kemal Uçar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve Nilay Erdönmez gibi isimler var. Eser, yurt dışında okuma hayali kuran ve aynı zamanda kafasında hayata dair zor sorular barındıran Ali karakteri üzerinden ilerliyor. Ancak Ali'nin planları, Gülce’yi tanımasıyla değişmeye başlıyor. Yaşlı Mevlüt’ün bakıcılığını yapmakta olan Gülce’ye yakınlaşarak onu tanımaya başlayan Ali, yeni bir hikâyeye de ortak oluyor. Genç adamın arayışları bu noktadan sonra farklı yerlere uzanıyor.