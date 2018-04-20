Filmin oyuncu kadrosunda Kemal Uçar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve Nilay Erdönmez gibi isimler var. Eser, yurt dışında okuma hayali kuran ve aynı zamanda kafasında hayata dair zor sorular barındıran Ali karakteri üzerinden ilerliyor. Ancak Ali'nin planları, Gülce’yi tanımasıyla değişmeye başlıyor. Yaşlı Mevlüt’ün bakıcılığını yapmakta olan Gülce’ye yakınlaşarak onu tanımaya başlayan Ali, yeni bir hikâyeye de ortak oluyor. Genç adamın arayışları bu noktadan sonra farklı yerlere uzanıyor.
Bütün saadetler mümkün müdür?
20.04.2018 - 07:25 | Son Güncelleme: 20.04.2018 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsmini Ziya Osman Saba'nın şiirinden alan Selman Kılıçaslan'ın ilk uzun metraj filmi "Bütün Saadetler Mümkündür", duygu dolu bir hikâyeyi mevzu ediniyor.
Etiketler : ziya osman saba,bütün saadetler mümkündür,
556836 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/556836.aspx
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