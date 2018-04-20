Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Klasik sanatlarımızın 3 farklı dalından renkli eserler bir sergide buluşuyor. Tesbih sanatçısı Beki Baron, minyatür sanatçısı Canan Demirel ve tezhip-minyatür sanatçısı Gülhilal Alakuş'un eserlerinin yer aldığı karma sergi, yarın açılıyor. Sergi, Fatih Balat'ta bulunan Ve-Saire Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlayacak. Tezhip ve minyatür alanlarında oluşturulan sergide, tesbih sanatından da nadide numuneler yer alacak. 3 sanatçının sergisi, klasik sanatlara alaka duyan sanatseverler için birbirinden farklı birçok eseri bir arada görme fırsatı sunacak. Sergi, yarından itibaren 24 Mayıs'a kadar Ve-Saire Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.