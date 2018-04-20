Klasik sanatlarımızın 3 farklı dalından renkli eserler bir sergide buluşuyor. Tesbih sanatçısı Beki Baron, minyatür sanatçısı Canan Demirel ve tezhip-minyatür sanatçısı Gülhilal Alakuş'un eserlerinin yer aldığı karma sergi, yarın açılıyor. Sergi, Fatih Balat'ta bulunan Ve-Saire Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlayacak. Tezhip ve minyatür alanlarında oluşturulan sergide, tesbih sanatından da nadide numuneler yer alacak. 3 sanatçının sergisi, klasik sanatlara alaka duyan sanatseverler için birbirinden farklı birçok eseri bir arada görme fırsatı sunacak. Sergi, yarından itibaren 24 Mayıs'a kadar Ve-Saire Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.
Klasik sanatların 3 ayrı rengi
20.04.2018 - 07:27 | Son Güncelleme: 20.04.2018 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tezhip, tesbih ve minyatür sanatlarından eserlerin yer aldığı karma sergi Ve-Saire Sanat Galerisi'nde açılıyor.
Etiketler : tesbih,sanat,sergi,
556837 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/556837.aspx
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