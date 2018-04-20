Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödüllü filmler, 17 Mayıs'a kadar Edirne’den Van’a, Zonguldak’tan Mersin’e 21 şehirde toplam 40 üniversitede ücretsiz olarak gençlerle buluşacak. ‘Ödüllü Filmler Üniversitelerde’ faaliyeti çerçevesinde 14. Akbank Kısa Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılan bin 342 film arasından seçilen bazı eserler beyazperdeye gelecek. Festivalde Ulusal Kategori En İyi Film Ödülü'nü kazanan Necip Çağhan Özdemir’in “Mutluluk” filmi ve Uluslararası Kategori En İyi Film Ödülü'nü kazanan Myrsini Aristidou’nin “Aria” filminin yanı sıra “Toprak”, “Kot Farkı” “Negative Sapce” ile “Retouch” gibi eserler de seyirciyle buluşacak.