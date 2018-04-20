Bugün perdelerini açacak festival, Türkçe tiyatro yapılan ülkelerin temsilcilerini Konya'daki tiyatroseverlerle bir araya getirecek. Toplam 9 oyunun sahneleneceği faaliyet, 30 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek. Festivalin açılışı ise Ankara Devlet Tiyatrosunun "Gün Batımı" oyunuyla yapılacak.
Sahnelerde 'Bin Nefes Bir Ses'
20.04.2018 - 07:31 | Son Güncelleme: 20.04.2018 - 07:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü "Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" ile dünyadan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını 11'inci defa Konya'da sanatseverlerle buluşturacak.
Etiketler : konya,tiyatro,sanat,
556839 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/556839.aspx
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