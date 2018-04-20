Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün perdelerini açacak festival, Türkçe tiyatro yapılan ülkelerin temsilcilerini Konya'daki tiyatroseverlerle bir araya getirecek. Toplam 9 oyunun sahneleneceği faaliyet, 30 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek. Festivalin açılışı ise Ankara Devlet Tiyatrosunun "Gün Batımı" oyunuyla yapılacak.