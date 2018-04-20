Tanınmış fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral’ın liderliğinde Sepaş Enerji tarafından düzenlenen yarışmanda, tabiatın enerjisini fotoğraf sanatıyla en iyi anlatan kişiler ödüllerin sahibi olacak. 20 Mayıs'a kadar Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da ikamet eden kişilerin katılabileceği yarışmada başarılı üç kişiye para mükâfatı verilecek. Ayrıca dereceye girenler, Aral’dan Kapadokya’da fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenecek.
Tabiatın enerjisi yansıtılacak
20.04.2018 - 07:33 | Son Güncelleme: 20.04.2018 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnsanın tabiatla olan irtibatı “Doğanın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasıyla hatırlanacak.
Etiketler : coşkun aral,fotoğraf,
556840 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/556840.aspx
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