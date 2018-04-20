Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanınmış fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral’ın liderliğinde Sepaş Enerji tarafından düzenlenen yarışmanda, tabiatın enerjisini fotoğraf sanatıyla en iyi anlatan kişiler ödüllerin sahibi olacak. 20 Mayıs'a kadar Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da ikamet eden kişilerin katılabileceği yarışmada başarılı üç kişiye para mükâfatı verilecek. Ayrıca dereceye girenler, Aral’dan Kapadokya’da fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenecek.