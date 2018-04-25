Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Eserlerinde ortaya koyduğu Türk-İslam Ülküsü fikriyle milyonları tesiri altına aldı, Anadolu coğrafyasında on binlerce mukaddesatçı genç yetişirdi ve bütün bunların ‘mükâfatı’ olarak da zindanlarda acı çekti... Mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi’nin fikir ve acıyla yoğrulmuş hayatı sinemaya bir türlü yansıtılamadı. Bu yaraya geçtiğimiz günlerde gazetemizin öncülüğünde Balıkesir’de tertiplenen “Vefatının 30. Yılında Seyyid Ahmet Arvasi” başlıklı panelde parmak basıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, yapılan panelde, Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün “Arvasi Hoca hakkında bir sinema filmi çekilmeli” fikri büyük yankı uyandırdı.

Türk İslam ülküsünün kurucularından ve gazetemizin yazarlarından Seyyid Ahmet Arvasi’nin biyografik bir filmle beyazperdede yer bulabileceğini kaydeden Prof. Dr. Akgül “Bizim yeniden fikrî zenginliğe ulaşmamız lazım. Arvasi Hocamızın hayatını bir sinema filmi hâline getirip tüm Türk İslam coğrafyasına ulaştırıp daha iyi tanıtabilir, anlatabilirdik” diyor. Prof. Dr. Akgül, aslında muhafazakâr camia için bir öz eleştiri mahiyetinde olan bu sözlerinin gerekçesini ise “Arvasi Hoca, özellikle üniversite gençliğinin kendini kimliğinden kuşku duymaya başladığı ve yabancı ideolojilerin pençesine düştüğü o yıllarda Türk gençliğine yol ve istikamet çizmiştir. Söz konusu yıllarda gençliğin yoğun bir şekilde yaşamakta olduğu kültürel ve dinî yabancılaşmaya karşı Türk millî kültürünü yoğuran İslam’ı bir dünya görüşü ve bir hayat tarzı olarak onlara en güzel üslup ve dil ile takdim etmiştir” diye izah ediyor.



HAYATI ZATEN FİLM GİBİ

Arvasi Hoca’nın hem Anadolu’da zor şartlar altında idealist bir şekilde ter döktüğü “muallimlik” yılları hem de 12 Eylül darbesinden sonra hapsedildiği Ankara’daki Mamak Cezaevinde geçirdiği işkence dolu günler ve sonrasındaki fikrî mücadelesi, bir sinema filminin gerektirdiği hikâye gücünü fazlasıyla taşıyor. Sinema çevrelerinin “Vefatının 30. Yılında Seyyid Ahmet Arvasi” başlıklı panelde dile getirilen bu düşüncelere kayıtsız kalıp kalmayacağı ise merak ediliyor…

Panel yankı uyandırdı

‘Büyük Mütefekkir’in bir defa daha hatırlanmasına vesile olan “Vefatının 30. Yılında Seyyid Ahmet Arvasi” başlıklı panel, büyük yankı uyandırdı. Gazeteci Hüseyin Sarıkoç’un moderatörü olduğu panelin ardından gelen mesajlardan bazıları şöyle:

Tahsin Özgür: Arvasi Hocamızın birleştirici yanı milletimize rehber olmalıdır. Onun bölücülüğe karşı birleştirici yönünü panel bize tekrar hatırlattı.

Kemal Şahin: Arvasi Hoca, kimlik tartışmalarının yapıldığı günümüzde, değerlendirmemiz gereken bir deryadır.

Mahmut Akyıldız: Ahmet Arvasi Hoca’nın düşüncelerini ilk defa bu şekilde tanıdık.