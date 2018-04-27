Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmde Olga Kurylenko, Romain Duris, Fantine Harduin ve Michel Robin gibi oyuncular rol alıyor. ‘Bir Nefes Ötede’nin dramatik hikâyesi ise şöyle: Hastalığı sebebiyle aldığı oksijen kendisine yetmeyen 11 yaşındaki Sarah, devamlı hava takviyesinin yapıldığı cam odada yaşamak zorundadır. Ancak aniden Paris’te büyük bir deprem meydana gelir ve ölümcül bir sis her yere sızar. Herkes yüksek binaların çatılarına sığınırken, Mathieu ve Anna minik kızlarını cam odasında bırakmak zorunda kalırlar. Fakat felaket büyür ve insanlar hayatta kalabilmek için birbirlerini öldürmeye başlar. Bu keşmekeşte minik Sarah’a oksijen veren makinenin bataryaları da azalmaktadır. Aksiyon dozu yüksek olan ‘Bir Nefes Ötede’ zamana karşı bir mücadeleyi işliyor.