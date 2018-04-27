Genç yönetmen, üç filmden meydana gelecek seride, Türk unvanını devlet ismi olarak kullanan ilk Türk devleti olan Göktürk Devleti tarihine odaklanacak. Çağlar, filmlerinde iki bin yıla yayılmış gerçek kahramanların hikâyelerini anlatacak. Üçlemenin birinci halkası ‘İlk Göktürk’ün önümüzdeki yıl seyirciyle buluşması planlanırken, ikinci film olan ‘Kırk Göktürk’ün 2022 ve serinin finali olan ‘Son Göktürk’ün ise 2025 yılında gösterime girmesi hedefleniyor. Yurt dışında sahip çıkılan mitolojik hikâyeler kadar köklü destanlarımızın olduğunun altını çizen yönetmen Çağlar “Onların kurmaca çizgi romanları varsa bizim gerçek tarihimiz var” diyor.
Göktürk destanları sinemaya taşınıyor
27.04.2018 - 06:53 | Son Güncelleme: 27.04.2018 - 06:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk sinemalarında en çok seyredilen filmler arasına giren Dağ serisinin yönetmeni Alper Çağlar, yeni projesiyle seyirciyi bu defa Türk tarihine yolculuğa çıkaracak.
Etiketler : Göktürk destanları,
557810 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/557810.aspx
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