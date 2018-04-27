Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç yönetmen, üç filmden meydana gelecek seride, Türk unvanını devlet ismi olarak kullanan ilk Türk devleti olan Göktürk Devleti tarihine odaklanacak. Çağlar, filmlerinde iki bin yıla yayılmış gerçek kahramanların hikâyelerini anlatacak. Üçlemenin birinci halkası ‘İlk Göktürk’ün önümüzdeki yıl seyirciyle buluşması planlanırken, ikinci film olan ‘Kırk Göktürk’ün 2022 ve serinin finali olan ‘Son Göktürk’ün ise 2025 yılında gösterime girmesi hedefleniyor. Yurt dışında sahip çıkılan mitolojik hikâyeler kadar köklü destanlarımızın olduğunun altını çizen yönetmen Çağlar “Onların kurmaca çizgi romanları varsa bizim gerçek tarihimiz var” diyor.