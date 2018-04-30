Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada konuşan İleri, edebiyat günlerinin bu yılki onur konuğu Rasim Özdenören hakkında “Özdenören’in ilk romanı benimkinden önce çıkmıştı. Çok severek okumuştum ve hayli kıskanmıştım” ifadelerini kullandı. Selim İleri, niçin yazar olduğu sorusuna ise net bir cevap veremeyeceğini kaydederek, şunları söyledi: Niye yazar olduğumun hâlâ farkında değilim. Kötü bir öğrenciydim. Çocukluk yıllarımda okuduğum masalların, kitapların bir birikimi vardı. 18 yaşımdayken hikâyeler yazmaya başladım ve en büyük isteğim bir kitap yayınlamaktı. Hiçbir yer bu kitabı basmadı tabii. O yıllarda yayınevleri bu kadar genç yazarlara açık değildi.