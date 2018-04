Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk resim sanatının yaşayan efsanelerinden Devrim Erbil, İstanbul’un güzelliklerini resmettiği eserlerini ABD’nin New York şehrinde görücüye çıkarıyor. Devrim Erbil’in eserleri Gama Art Gallery tarafından “Virtual Devrim” projesiyle sanal gerçeklik teknolojisiyle sergilemişti. “Virtual Devrim” şimdi de Art New York’ta Amerikalı sanatseverlere sanal gerçeklik teknolojisiyle, 360 derecelik bir İstanbul yolculuğu yaşatacak. 4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Art New York’taki galerinin standında, genç nesil sanatçılarından Yiğit Dündar’ın eserlerinin yanı sıra Amerikalı sanatçı Thomas Frontini ve dünyaca meşhur heykeltıraş Emilie Gotmann’ın eserlerini de izlemek mümkün olacak. Küratörlüğünü Şule Claire Altıntaş’ın yaptığı “Vitrual Devrim’’ 4-6 Mayıs tarihleri arasında Art New York, Pier 94 Manhatta, Gama Gallery 249 numaralı stantta görülebilecek.