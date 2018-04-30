Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TYB İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığının iş birliği ile dün tertiplenen ‘40. Yıl Vefa Gecesi’de, 40 kültür şahsiyetine vefa mükâfatı takdim edildi. Fatih Ali Emiri Kültür Merkezinde yapılan gecede, kültür dünyamızın seçkin simaları bir araya geldi. TYB, Fuat Başar’dan Devrim Erbil’e, Hasan Çelebi’den Sinan Genim ve Ara Güler’e kadar kültürümüzde imzası bulunan farklı çevrelerden 40 sanatçı ve kültür adamını mükâfatlandırdı. İncesaz grubunun konser verdiği gecede özel bir sergi de açıldı ve belgesel gösterimi yapıldı. TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı “TYB, 40 yıllık azimli ve kararlı yürüyüşünde çok sayıda faaliyet yapan ve ülkemizin fikir hayatına muazzam katkılarda bulunan bir kurum olmuştur. Türkiye’nin son kırk yılının kültür ödevini neredeyse tek başına üstlenmiştir” dedi.