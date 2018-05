Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisini “Deniz Çöpçüsü” olarak adlandıran çevre tutkunu Şinasi Yelkenci, sanatını denizden çıkarıyor... Yelkenci, denizden topladığı her çeşit atığı değerlendirerek ortaya çıkardığı, her biri toplumsal mesaj içeren eserlerini İstanbul’daki Burgazada’da Cennet Plajı’nda sergiliyor. Gitar sapından klozete, her türlü plastikten çamaşırlara, balık ağından halata, halı-kilimden lastik ayakkabıya kadar akla gelebilecek her türlü denizden gelen atığın, enstrüman, bukalemun ya da duvar saksısı olarak bir esere dönüştüğü çalışmalar, sanatçının “Denizden Gelen” sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Uluslararası SplashTrash ArtExpo’ya katılan tek Türk sanatçı olan Şinasi Yelkenci, “Her bir eser, toplumsal hadiselerle alakalı mesaj taşıyor. Bu yüzden eserlerimin arasına şimdi bir de Öz Çiftlik Bank’ta Yumurtlayan Horoz eklendi. Daha önce kadına dönük şiddet ve tecavüz olaylarını protesto için Marta Koyu’nda Kız Kulesi yapmıştım” diyor. Sergi, 6 Mayıs Pazar akşamına kadar görülebilecek.