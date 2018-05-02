Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Ahlat Ağacı’, bu sene ilk defa yapılacak olan Barselona Türk Filmleri Festivali’nde seyirciyle buluşacak. 5-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festival, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak. Anadolu’nun bir köyünde, yazdığı kitabı bastırmak için mücadele veren genç edebiyatçı Sinan’ın hikâyesinin anlatıldığı Ahlat Ağacı’nın yapımcısı Ebru Ceylan da faaliyette bir Masterclass düzenleyecek.

Festivalde, Seren Yüce’nin ‘Rüzgârda Salınan Nilüfer’, Mustafa Kara’nın ‘Kalandar Soğuğu’, Onur Saylak’ın ‘Daha’ ve Tolga Karaçelik’in ‘Sarmaşık’ filmleri gibi birçok eser seyirci ile buluşacak. Filmoteca de Catalunya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, Evci Film organizasyonunda Barselona Başkonsolosluğunun katkılarıyla düzenleniyor. 12 gün sürecek olan festival Barselona’da merakla beklenen etkinlikler arasında yer alıyor.