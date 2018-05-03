Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihin tabiata şarkı söylediği şirin kent... “Yılda bir Bayburt kadar insan trafik kazasında ölüyor” gibi istatistiklerde ölçü olarak kullanıldığına bakmayın. Mevcut kaynaklara göre şehrin tarihi MÖ 3000’li yıllara kadar uzanmaktadır. 1054 yılı sonrasında Selçukluların hâkimiyetine giren Bayburt, 1514 yılında Yavuz Sultan Selim Han‘ın Çaldıran Zaferi sonrasında Osmanlı topraklarına katılmıştır. 30 yıldan fazla sancaklık vasfını muhafaza etmiştir. Yakın tarihine baktığımızda önce Erzurum’a daha sonra Gümüşhane’ye bağlı olan Bayburt 1989 yılında il statüsüne kavuşmuştur. Eski bir yerleşim yeri olması sebebiyle Bayburt, tarihî eserler bakımından çok zengin…



ELBETTE ULUCAMİ

Hemen her Selçuklu kentinde olduğu gibi Bayburt’ta da Ulucami vardır. Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Gıyaseddin Mesut (1282-1298) zamanında yaptırıldığı kabul edilen caminin pek çok tamir gördüğü bilinmektedir.



KORGAN KÖPRÜSÜ

Tarihî İpek Yolu üzerinde bulunan Korgan Köprüsü halk arasında “Meliğin Köprüsü” olarak anılmaktadır. 13-14. YY. Selçuklu dönemine ait olan köprü 43,20 metre uzunluğunda 4 metre genişliğindedir. Biri sivri diğeri daha yayvan 2 kemerden oluşur. 1998 yılında Kültür Bakanlığınca restore edilmiştir. Karadeniz’in en büyük mağarası Çımağıl, il merkezine yaklaşık 35 km. uzaklıktaki Aşağı Çımağıl köyünün Taşındibi mahallesinde yer almaktadır. Ancak, 884 m uzunluğundaki bölümü incelenebilen Çımağıl Mağarası 11 bölümden oluşmakta ve tavan yüksekliği yer yer 30 metreyi bulmaktadır.



DEDE KORKUT KÜMBETİ

Bayburt’a 39 km mesafede yer alan Yıldırım (Masat) köyünün hemen çıkışındadır. Kümbet, halk arasında Ali Baba, Büyük Baba denen ve bütün Türk dünyasının yakından tanıdığı Dede Korkut’a ait olduğu söylenmektedir. Türbenin hemen yanında bir de çeşme vardır.



AYDINTEPE YER ALTI ŞEHRİ

Aydıntepe ilçesinde yer alan kent, tüf içerisinde, yüzeyden 2-2,5 metre derinde başka yapı malzemesi kullanmadan ana kayaya oyulmuş galeriler, tonozlu odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekânlardan oluşmaktadır. Hakkında çokça espri, caps üretilen bu küçük ama güzel şehrimizin aslında dünyaca ünlü bir de özelliği var. Bir web sitesi tarafından dünyanın en tehlikeli yolu olarak seçilen Derebaşı Virajları, Bayburt ile Trabzon’u “kestirmeden” 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Faruk Doğru

Titus Tüneli

Hatay Samandağ’da bulunan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara, ilginç hikâyesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri tarihî yolculuğa çıkarıyor. Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan tünel bin 380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkatleri çekiyor. Esirlerin çekiç ve murç yardımıyla dağı oyarak şekillendirdiği tünel, büyük beğeni topluyor. Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçiler, ilginç görüntü karşısında âdeta büyüleniyor. Tünelin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan, mimari yapısı ve dekorasyonuyla büyük gösterişe sahip Beşikli Mağara da turist rehberlerinin rotası içerisinde yer alıyor. Titus Tüneli’nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor. Yapının “elle yapılan dünyanın en büyük tüneli” olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör “Bu tünelin turizmde bir değer hâline gelmesi hem bizleri umutlandırıyor hem de turizmcileri sevindiriyor” dedi.