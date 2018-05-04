Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11-13 Mayıs tarihleri arasında Bomontiada’da gerçekleşecek “212 Fotoğraf Festivali” çerçevesinde meşhur Hollandalı fotoğrafçı Hellen van Meene, ‘Perspektif Sihirbazı’ olarak anılan Alman fotoğrafçı Julia Fullerton-Batten ve insan psikolojisini işleyen fotoğraflarıyla ünlü Alicia Moneva ile fotoğraf inisiyatifi Eastreet’in sergileri İstanbul’da görücüye çıkacak. Festival ayını zamanda “Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması”na da ev sahipliği yapıyor. 5000 avro ve bir Leica fotoğraf makinesi mükâfatlı yarışma, fotoğraf severlerin bugüne kadar çektikleri fotoğrafların en iyilerini paylaşmasına imkan sunuyor.