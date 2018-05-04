11-13 Mayıs tarihleri arasında Bomontiada’da gerçekleşecek “212 Fotoğraf Festivali” çerçevesinde meşhur Hollandalı fotoğrafçı Hellen van Meene, ‘Perspektif Sihirbazı’ olarak anılan Alman fotoğrafçı Julia Fullerton-Batten ve insan psikolojisini işleyen fotoğraflarıyla ünlü Alicia Moneva ile fotoğraf inisiyatifi Eastreet’in sergileri İstanbul’da görücüye çıkacak. Festival ayını zamanda “Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması”na da ev sahipliği yapıyor. 5000 avro ve bir Leica fotoğraf makinesi mükâfatlı yarışma, fotoğraf severlerin bugüne kadar çektikleri fotoğrafların en iyilerini paylaşmasına imkan sunuyor.
Fotoğraflar konuşacak
04.05.2018 - 06:35 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın en ünlü fotoğraf sanatçıları, sergilerle İstanbul’da buluşuyor.
Etiketler : 212 Fotoğraf Festivali,
558728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/558728.aspx
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