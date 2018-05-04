Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8-13 Mayıs tarihlerinde Sirkeci Garı’nda yapılacak olan organizasyon, bu sene “Çocuk Dergiciliği” ana temasını taşıyor. Fuarın tanıtım toplantısı dün Sirkeci Garı içerisindeki Orient Express Restaurant’ta gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Türkiye Dergiler Birliği Başkanı Asım Gültekin “Fuarı ziyaret edenler 1970’li yıllarda takip ettikleri bugüne kadar unutulmaz izler bırakan dergilerle sergide karşılaşabilecek” ifadelerini kullandı.