8-13 Mayıs tarihlerinde Sirkeci Garı’nda yapılacak olan organizasyon, bu sene “Çocuk Dergiciliği” ana temasını taşıyor. Fuarın tanıtım toplantısı dün Sirkeci Garı içerisindeki Orient Express Restaurant’ta gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Türkiye Dergiler Birliği Başkanı Asım Gültekin “Fuarı ziyaret edenler 1970’li yıllarda takip ettikleri bugüne kadar unutulmaz izler bırakan dergilerle sergide karşılaşabilecek” ifadelerini kullandı.
70’lere dergilerle yolculuk edilecek
04.05.2018 - 06:36 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 06:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın ilk ve tek dergi fuarı olan “Uluslararası Dergi Fuarı”, bu sene 9. defa tertipleniyor.
Etiketler : Uluslararası Dergi Fuarı”,
558729 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/558729.aspx
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