13 Mayıs’a kadar Zorlu PSM’nin tüm sahneleri ve alanlarında devam edecek festivalin ilk gecesinde efsane keman virtüözü Ara Malikian, tüm biletleri tükenen unutulmaz bir konsere imza attı. 2. Zorlu PSM Caz Festivali Türkiye’den ve dünyadan tanınmış sanatçıları ağırlayacak. Onların arasında Bosna Hersek’in ikonik yıldızı Dino Merlin, Türkiye caz sahnesinin önde gelen gruplarından Kerem Görsev Quartet, müziğiyle dinleyicileri başka bir dünyaya taşımayı başaran Sarah Blasko, Pink Floyd’u tam anlamıyla yaşatan The Australian Pink Floyd Show ve Prova’da konseptiyle müziğin yenilikçi ismi Gökhan Türkmen yer alıyor. Programda müzik performanslarının yanı sıra film ve belgesel gösterimleri, konsept partiler ve paneller de sanatseveri bir araya getirecek.
Bütün renkler cazda
04.05.2018 - 06:37 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 06:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Caz çatısı altında farklı müzik dallarının renklerini bir araya getiren 2. Zorlu PSM Caz Festivali, önceki akşam başladı.
Etiketler : Caz,
558730 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/558730.aspx
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