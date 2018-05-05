Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Meclis’e gönderilen, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda değişikliğini içeren kanun tasarısıyla başta korsanla mücadele olmak üzere sinemadan müziğe kadar pek çok konuda yeni bir döneme giriliyor. Kanun tasarısında dikkat çeken düzenlemeler şöyle:

∂ Bir eseri kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak suretiyle yayma hakkı özellikle eser sahibine ait.

∂ Hakların devrilmesi hâlinde dahi eser sahibi, eserin hukuka uygun bir şekilde ilk gösterim tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra bu eseri yayınlayan, yeniden ileten ve erişime sunanlardan uygun bedel alma hakkına sahip olacak. Dizi filmler bakımından bu süre altı yıl.

∂ Yayımlanmış eserin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma sürecinde kâr amacı güdülmeksizin yüz yüze okunması, çalınması, oynanması, gösterilmesi serbest.

∂ Basılı ilim ve edebiyat eserlerinin kamuya açık kütüphaneler tarafından ödünç verilmesi serbest.

∂ Kamuya açık kütüphaneler ve müzeler ile arşivlerin ticari menfaat gütmeksizin çoğaltmaları serbest.

∂ Müzik notaları hariç, bir eserin kısmen çoğaltılması serbest.

∂ Alenileşmiş eserin karikatür, parodi veya pastiş amacıyla kullanılması serbest.

∂ Hak ihlallerinin önlenmesi maksadıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarında Fikrî Haklar Bürosu kurulabilir. Bu durumda Cumhuriyet Başsavcısınca yeterli sayıda savcı bu büroda görevlendirilir.

∂ Eserlerin gerçek kişiler tarafından doğrudan veya dolaylı ekonomik ya da ticari menfaat güdülmeksizin şahsi kullanım amacıyla çoğaltılması serbest.

∂ Alenileşmiş eser, kamu yararı maksadıyla basit ruhsatla kullanılabilir.

∂ Eser devredildikten sonra, koruma süresi içinde gerçekleşen bir satışta, satışı yapan kişi 5 bin TL’yi aşan satışlarda satış bedeli üzerinden belirlenen oranlarla bir payı hak sahibine ödemekle yükümlü olacak. Bu pay 50 bin TL’yi aşamayacak.