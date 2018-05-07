Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milattan önce 560-546 yıllarında yaşayan Lidya Kralı Kroisos'a (Karun) ait olan ve aralarında daha önce iki defa çalınarak yurt dışına kaçırılan kanatlı denizatı broşunun da yer aldığı 432 parça paha biçilemez eserden oluşan Karun hazineleri, bu aydan itibaren Uşak'taki yeni modern müzede sergilenecek. Uşak Valisi Salim Demir, yapımı tamamlanan yeni Uşak Arkeoloji Müzesinin bu ay içinde ziyarete açılması için son düzenlemelerin yapıldığını söyledi. İçerisinde değişik dönemlere ait 2 bin 500'e yakın tarihî eserin yer aldığı modern müzenin yaklaşık 16 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Demir, iki katlı müzenin 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti. Demir, müzede birbirinden değerli eser arasında en çok ilgiyi Karun hazinelerinin çekeceğini düşündüklerini ifade etti.