Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

80 yaşındaki Kandur, kariyeri boyunca 12-13 dizi film ile 4 film yaptığını dile getirdi. Usta yönetmen, 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşananların canlı şahidi olduğunu dile getirerek, çekeceği film hakkında şunları söyledi: “Generallerin Gecesi bence çok ilginç bir hikaye. Senaryosu da hazır. Türkçe’ye çevriliyor şu anda. Film çekimlerine destek bulacak kadar şanslıysak bence anlatılması gereken çok önemli bir hikaye. Görüştüğüm büyük yapımcılardan biri projeyle çok ilgilendi. Umuyorum ki ilk fırsatta bunu film yapacağız. Tam da zamanı. Türk aktörlerin yanı sıra çok sayıda yabancı aktör yer alacak.”