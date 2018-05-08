80 yaşındaki Kandur, kariyeri boyunca 12-13 dizi film ile 4 film yaptığını dile getirdi. Usta yönetmen, 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşananların canlı şahidi olduğunu dile getirerek, çekeceği film hakkında şunları söyledi: “Generallerin Gecesi bence çok ilginç bir hikaye. Senaryosu da hazır. Türkçe’ye çevriliyor şu anda. Film çekimlerine destek bulacak kadar şanslıysak bence anlatılması gereken çok önemli bir hikaye. Görüştüğüm büyük yapımcılardan biri projeyle çok ilgilendi. Umuyorum ki ilk fırsatta bunu film yapacağız. Tam da zamanı. Türk aktörlerin yanı sıra çok sayıda yabancı aktör yer alacak.”
Darbe girişimini beyazperdeye aktaracak
08.05.2018 - 02:52 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 03:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yönetmen, yapımcı, senarist ve yazar Muhittin İzzet Kandur, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları kaleme aldığı “Generallerin Gecesi” kitabını beyaz perdeye aktarmaya hazırlanıyor.
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559260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/559260.aspx
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