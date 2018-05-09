Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artam Antik AŞ, tarafından 12 Mayıs’ta yapılacak müzayedede Çallı’nın tablosu 700 bin lira açılış fiyatı ile satışa çıkarılacak. Müzayedede ayrıca çok sayıda kıymetli eser alıcısını arayacak. Çallı’ya ait “Emirgân Çınaraltı” 350 bin liradan , “Rumelihisarı” isimli eseri ise 180 bin liradan müzayedeye çıkacak. Ressam Cihat Burak’ın “Hayal Donma” isimli çalışması da 450 bin liradan alıcı bekleyecek. Hoca Ali Rıza’nın peyzaj çalışması olan “Kırmızı Ev” isimli tablo da müzayededeki en değerli eserler arasında yer alıyor. Türk resimlerinin büyük ustalarıyla çağdaş isimleri bir araya getiren açık artırmanın ilk kısmında değerli tablolar ve antikalarla bulunurken, ikinci kısmında çağdaş sanat eserleri yer alacak. Müzayedeye kadar sergilenecek olan eserler, İstanbul’daki Antik Place Hünkâr Salonu’nda satışa sunulacak. İHA