“Medeniyet Konuşmaları” başlıklı mülakatta konuşan yazar, çocukluğundan itibaren büyük bir sevgiyle bağlandığı kitaplarla olan serüvenini anlattı. Çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği Maraş’ta bir kitapçının dahi olmadığını kaydeden Özdenören “Gençken, posta ile de kitap alışverişimiz olurdu. Cep harçlıklarımla kitap alırdım. Ancak kitaba düşkün arkadaşlarımız vardı. Varlık dergisi bizim favorimizdi” ifadelerini kullandı. Özdenören, ilk yazısının çok sevdiği bu dergide yayımlandığını söyledi.
Şehrimizde kitabevi bile yoktu
09.05.2018 - 05:14 | Son Güncelleme: 09.05.2018 - 05:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta yazar Rasim Özdenören, bu sene onuncusu tertiplenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu.
Etiketler : rasim özdenören,
559426 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/559426.aspx
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