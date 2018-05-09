Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Medeniyet Konuşmaları” başlıklı mülakatta konuşan yazar, çocukluğundan itibaren büyük bir sevgiyle bağlandığı kitaplarla olan serüvenini anlattı. Çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği Maraş’ta bir kitapçının dahi olmadığını kaydeden Özdenören “Gençken, posta ile de kitap alışverişimiz olurdu. Cep harçlıklarımla kitap alırdım. Ancak kitaba düşkün arkadaşlarımız vardı. Varlık dergisi bizim favorimizdi” ifadelerini kullandı. Özdenören, ilk yazısının çok sevdiği bu dergide yayımlandığını söyledi.