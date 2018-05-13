Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atalay’ın “Bahar” isimli sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde görücüye çıkıyor. 31 Mayıs’a kadar açık kalacak sergide, canlanma mevsimin ruhunu yansıtacak “bahar” ve “zikir” temalarına sahip yağlıboya eserler görülebiliyor. Eserlerde, ağaç ve çiçek kompozisyonları dikkat çekiyor. Atalay’ın sanat anlayışına değinen serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen “Ressam Atalay, sanat hayatının hiçbir döneminde kolaya tenezzül etmedi. Batı’yı taklit etmenin prim yaptığı, büyük yenilik sanıldığı yıllarda, Avrupa’da eğitim almış bir ressam olarak, inatla sadece kendi olmayı başardı. İlhami Atalay özgün ve özerk duruşuyla gelecek kuşaklara kaynak olacak bir sanat birikimine imza attı” ifadelerini kullandı.