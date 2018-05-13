Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

76 yaşında hayatını kaybeden Özdemir için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni tertiplendi. Cenaze törenine, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından meşhur yazarın naaşı Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Bir dönem gazetemizde de yazarlık yapan Özdemir’in makaleleri Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde neşredildi. Özdemir “Ölüm Daha Güzeldi” romanıyla 1982’de Türkiye Millî Kültür Vakfının “Yılın Romanı Ödülü”nü, 1999’da ise “Çanakkale Mahşeri” eseriyle “Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü”nü kazandı.