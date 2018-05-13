Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir genelinde yoğun alaka gören 17 kütüphanesini ramazan ayı boyunca saat 24.00’e kadar açık tutacak. Öğrencilerin talebi üzerine planlanan uygulamaya göre; 16 Mayıs’tan itibaren 09.00’da açılacak olan bu kütüphaneler, gece yarısında kapanacak. Uygulamaya dâhil olan kütüphaneler arasında Beyoğlu İBB Atatürk Kitaplığı, Eyüpsultan İBB Eyüp Sultan Kütüphanesi, Fatih İBB Ahmet Kabaklı Halk Kütüphanesi ve Alibeyköy İBB Erdem Beyazıt Halk Kütüphanesi de yer alıyor.