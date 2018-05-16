Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Zeugma antik şehrinden yurt dışına kaçırılan “Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp parçaları, yıllar sonra evine dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında imzalanan anlaşma neticesinde Zeugma mozaiklerine ait 12 parça Türkiye’ye getirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversite arasında söz konusu parçaların Türkiye’ye resmen iadesini öngören anlaşma, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğunda imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına imza koyan New York Kültür ve Tanıtma Ofisi Direktörü Tülin Sermin Özduran, Zeugma parçalarının Türkiye’ye dönecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. “Çingene Kızı” mozaikleri, bu yıl içerisinde Türkiye’ye getirilecek.