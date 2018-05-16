Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mükâfatlar, “9. Uluslararası Dergi Fuarı” çerçevesinde yapılan törende sahiplerine takdim edildi. Törende konuşan Divanyolu dergisi yayın yönetmeni Muammer Erkul, dergiciliğin asıl maksadının insan yetiştirmek olduğunu söyledi. Erkul, sanatkârları takdir etmek adına ödül verdiklerine işaret ederek “Sayısız toplumlar sanat ve edebiyatla kendi kültürlerini yerleştiremedikleri için yok olup gittiler” diye konuştu. Organizasyonda, Yazı İşleri Müdürümüz Sadık Söztutan ve Haber Müdürümüz Fatih Selek ödüle layık görüldü. Bunun yanı sıra “Kültür” kategorisinde yazarımız Rahim Er, Ahmet Şahin, Doç. Dr. Dündar Alikılıç, M. Haldun Sönmezer ve Nuh Albayrak ödül aldı. “Sanat” kategorisinde mükâfata, Malik Güçlü, Murat Sevinç ve Osman Suroğlu layık görüldü. Dr. İbrahim Pazan’ın da tarih dalında mükâfat aldığı “2017 Divanyolu Ödülleri” çerçevesinde yazarlarımız Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Mustafa Necati Özfatura ve Abdüllâtif Uyan’a da “Saygı Ödülü” takdim edildi.