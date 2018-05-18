Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Uluslararası Müzeler Günü... Her yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mayıs Müzeler Günü’nde Türkiye’nin birçok yerinde müzeler gece saatlerine kadar açık olacak. Bu akşam yapılacak ‘Müzeler Gecesi’ faaliyeti çerçevesinde 39 müze gece 23.00’e kadar açık olacak ve normal kapanış saati sonrasında da ücretsiz gezilebilecek. Bu gece açık olacak müzeler arasında İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İzmir Efes Müzesi, Şanlıurfa Müzesi ve Antalya Müzesi de yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da, bugün vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Bakan Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren 240 özel müzenin gelişim sürecini hızlandırmak ve modern sunum teknikleri kullanılarak yeniden düzenlenmek üzere bakım, onarım ve teşhir-tanzim işlemlerinin sürdüğünü aktardı. Kültür varlıklarının tanıtılması, eserlerin korunması ve sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktarılabilmesi konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturulması amacıyla her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası ise bu yıl da dopdolu geçecek. Hafta boyunca konferanslar, müze gezileri ve atölye çalışmaları düzenlenecek.