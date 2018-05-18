Beyoğlu’ndaki eski Union Française binasında 3 yıl hizmet verecek olan İstanbul Modern, 23 Mayıs itibarıyla sanatseverlerle yeniden buluşuyor. Açılış ise heykel sanatının duayeni Anthony Cragg’in sergisiyle olacak.  “İnsan Doğası” başlıklı sergide, sanatçının kariyerinin farklı dönemlerinden eserler sergilenecek.