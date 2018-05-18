Beyoğlu’ndaki eski Union Française binasında 3 yıl hizmet verecek olan İstanbul Modern, 23 Mayıs itibarıyla sanatseverlerle yeniden buluşuyor. Açılış ise heykel sanatının duayeni Anthony Cragg’in sergisiyle olacak. “İnsan Doğası” başlıklı sergide, sanatçının kariyerinin farklı dönemlerinden eserler sergilenecek.
İstanbul Modern geçici mekânında
18.05.2018 - 06:25 | Son Güncelleme: 18.05.2018 - 06:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi İstanbul Modern, Karaköy’deki geçici mekânına taşındı.
Etiketler : istanbul modern,
560683 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/560683.aspx
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