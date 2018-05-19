Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren ve geçen yıl toplam 20 milyon 509 bin 746 kişiyi ağırlayan müze ve ören yerleri, bu yılın ilk aylarında da ziyaretçi akınına uğradı.

Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) verilerine göre, 2018'in ocak-nisan döneminde müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 6 milyon 400 bin 957 kişiye ulaştı.

En çok müze ziyaretinin gerçekleştiği il, 2 milyon 63 bin 486 kişiyle İstanbul olurken, bunu 757 bin 993 ziyaretçiyle Konya, 699 bin 805 ziyaretçiyle Nevşehir, 593 bin 182 ziyaretçiyle İzmir ve 410 bin 117 ziyaretçiyle Denizli izledi.

En çok Topkapı Sarayı ziyaret edildi

İstanbul'da en çok ziyaret edilen müze, 830 bin 588 kişiyle Topkapı Sarayı Müzesi oldu. Ayrıca Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü'nü de 158 bin 423 vatandaş ziyaret etti. Ayasofya Müzesinin ziyaretçi sayısı da 775 bin 161 olarak kayda geçti.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan Konya'daki Mevlana Müzesini ise 717 bin 158 kişi ziyaret etti. Mevlana Müzesi bu oranla Türkiye genelinde Topkapı ve Ayasofya'dan sonra en çok ziyaret edilen üçüncü müze oldu.

En çok ziyaret edilen yerler arasında Pamukkale ve Efes de var

Denizli'deki ünlü Pamukkale Ören Yeri'ni 371 bin 282 kişi, İzmir'deki Efes Ören Yeri'ni de 346 bin 821 kişi ziyaret etti. İlk dört ayın müze ve ören yerleri toplam ziyaretçi rakamları içerisinde Pamukkale ve Efes, en çok ziyaret edilen dördüncü ve beşinci tarihi alan oldu.

Masalsı atmosferiyle turistlerin vazgeçilmezi olan Nevşehir Göreme Ören Yeri, 279 bin 230 ile en çok ziyaret edilen bölge olarak öne çıktı. Bunu 142 bin 846 kişiyle Kaymaklı Yeraltı Şehri ve 96 bin 683 kişiyle Derinkuyu Yeraltı Şehri takip etti. Hacıbektaş Müzesi de 59 bin 300 ziyaretçiye ulaştı.

Öte yandan Çanakkale'deki Troia Ören Yeri 142 bin 618, Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi 107 bin 52, Antalya'daki Aspendos 87 bin 786, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 80 bin 902, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi 62 bin 871 ziyaretçiyi ağırladı.