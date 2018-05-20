Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren müze ve ören yerleri, bu yılın ilk aylarında ziyaretçi akınına uğradı. Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) verilerine göre, 2018'in ocak-nisan döneminde müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 6 milyon 400 bin 957 kişiye ulaştı. İşte rakam rakam veriler...

∂ En çok müze ziyaretinin gerçekleştiği il, 2 milyon 63 bin 486 kişiyle İstanbul.

∂ 757 bin 993 ziyaretçiyle Konya ikinci sırada.

∂ İstanbul'da en çok ziyaret edilen müze, 830 bin 588 kişiyle Topkapı Sarayı.

∂ Ayasofya Müzesi’nin ziyaretçi sayısı 775 bin 161 olarak kayda geçti.

∂ Konya'daki Mevlana Müzesi, 717 bin 158 kişiye kapılarını açtı. Böylece Topkapı ve Ayasofya'dan sonra en çok ziyaret edilen üçüncü müze oldu.

∂ Denizli'deki ünlü Pamukkale Ören Yeri'ni 371 bin 282 kişi, İzmir'deki Efes Ören Yeri'ni de 346 bin 821 kişi ziyaret etti.