Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caminin restoresi için çalışmalara başlandı. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han döneminde vakıf eseri olarak inşa edilen külliyenin parçası olan cami, 1940’lı yıllarda yapılan İzmir-Ödemiş kara yolunun güzergâhında kaldığı gerekçesiyle yıkıldı. Bu işlem sırasında külliyenin sadece minaresi ayakta kaldı. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü, 125 yıllık minareyi, 78 yıldır ayrı kaldığı camiine kavuşturmak için kolları sıvadı. Proje hazırlanırken, önümüzdeki günlerde hazırlanacak protokolle ibadethanenin yapımı için ilk kazma vurulacak. Atalarının mührü ve emaneti olan eserleri korumak, gelecek nesillere aktarmak için çabaladıklarını belirten Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç “Nasip olursa 2019’un ramazanında açılışı yapmak istiyoruz. Projesi çizildi, her şeyi hazır. İmza için Sayın Hakan Çavuşoğlu’nun onayına sunuldu” dedi.