Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farklı ritüellerin anlatıldığı kitapta, 1860’lı yıllarda ramazan ayına has “Yerli Malı Fuarı” projesinin başlatıldığına değiniliyor. Eserden öğrendiğimize göre: Ahmet Cevdet Paşa, Avrupa mallarının Osmanlı ticari hayatını tekeline alıp yerli imalatın azalmasından ötürü bir teşebbüste bulunmuş. Cevdet Paşa, padişaha yerli ürünlerin satışının yapıldığı fuarların açılması için teklif arz etmiş. Bu teklif kabul edilince akabinde ilk “yerli malı fuarı” 1863 yılında İstanbul Sultan Ahmet Meydanında açılmış.

Özçelik: Yunus Emre hümanizmin ötesinde

Şair ve yazar Mustafa Özçelik, Yunus Emre’nin hümanizmle anılmasını eleştirdi. Kırk yıldır Yunus Emre ile alakalı araştırmalarda bulunan Özçelik “Yunus Emre hümanisttir sözünün ısrarla söylenmesinde, onu İslam merkezli insan anlayışından uzaklaştırmak gibi bir niyetin olduğunu görmek gerekir. Hazreti Yunus’a mutlaka hümanist diyeceksek bu hümanizmi Kur’ân merkezli bir anlayış olarak ele almak lazımdır. Yunus’un insancıllığı hümanizm kavramını çok aşar” dedi.