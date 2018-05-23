Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in Beyoğlu Pera’daki geçici mekânı kapılarını açtı. Karaköy’deki yeni müze binası tamamlanana kadar geçici olarak kullanılacak mekân, Anthony Cragg’in “İnsan Doğası” sergisiyle açıldı. Sergide, sanatçı Cragg’in renk ve malzemenin sınırlarını zorlayarak meydana getirdiği eserleri görücüye çıktı. Farklı malzeme ve tekniklerle imal edilen yaklaşık 30 eserin bulunduğu sergide, sanatçının heykel sanatına dair sürdürdüğü denemeler, geniş ve kronolojik bir bütünlükle bir araya getiriliyor. Açılışta konuşan Cragg, “Heykel sadece nesnelere şekil vermek değildi, daha derin anlamı vardı benim için. Sonraki yaşlarımda bunun inanılmaz dinamik bir konu olduğunu fark ettim ve kendi çalışmalarıma başladım. Bundan çok mutluyum” ifadelerini kullandı. İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu da “Bu sergide heykel üretmek kadar sergilemenin de bir sanat olduğunu, duygular, meraklar ve ifadeleri göreceğiz” diye konuştu. Öte yandan geçici binada, “Şimdinin Peşinde” ve “Bakış Açıları” adlı koleksiyon sergileri de ziyaretçilerin izlenimine sunuldu. Galataport sahası içinde yer alan bina ise, 3 yıl içinde müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Holding - Bilgili Holding’in ortaklaşa katkısıyla yapılacak.