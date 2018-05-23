Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da 22-30 Eylül’de tertiplenecek festivalde yapılacak yarışmalara başvurular başladı. Tarihî festivalde bu sene Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması yer alacak. Festival sonunda farklı kategorilerde toplamda yaklaşık 900 bin lira mükâfat verilecek. Yarışmaya katılacak sinemacılar, yönetmelik ve başvuru formlarına “http://www.adanafilmfestivali. org.tr/” internet sitesinden ulaşabilecek. Son başvuru tarihleri Adana Kısa Film Yarışması için 20 Temmuz, diğerlerinde ise 27 Temmuz olarak tespit edildi.