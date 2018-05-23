Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünyanın en güçlü sanat sektörü haline gelen sinema alanında yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle dünyanın farklı coğrafyalarında Türk Film Haftası düzenleyecek.

AA muhabirinin YEE yetkililerinden aldığı bilgiye göre, enstitü ile Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek etkinlikte, enstitünün yaygın ağı üzerinden kültürel diplomasinin en önemli ve etkili araçlarından olan sinemanın Türk kültürünü tanıtıcı etkisi kullanılacak.

Sinema Genel Müdürlüğünün tecrübeleriyle gerçekleştirilecek etkinlikle özellikle entelektüel çevrelerin ve genç üniversite nüfusunun Türk kültürüne yakınlaşması amaçlanıyor.

Etkinlik, Türk dizilerinin ihracat rekorları kırdığı ve dünyanın dört bir yanında büyük heyecanla takip edildiği günümüzde Türk sinemasının da dolaşımına ve sinemaseverlerle rahatça buluşmasına katkı sağlayacak. Türk Filmleri Haftası, her yıl artacak etkinlik sayısıyla Türk sinemasıyla tanışmamış ülke bırakmayacak.

Zagreb, Amman, Beyrut, Budapeşte, Bükreş, Kazan, Londra, Rabat, Tahran, Viyana ve Varşova'da Türk sinemasının unutulmaz filmlerini yabancı sinemaseverlerle buluşturacak etkinlikte, kısa filmler de gösterilecek.

Etkinlik vasıtasıyla film gösterimlerinin yanı sıra oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı buluşmaları, söyleşiler, atölye çalışmaları, Türk mutfağı etkinlikleri, sinema afiş ve obje sergileri gibi birçok içerikle kültürel etkileşimin sağlanması hedefleniyor.

İlk durak Zagreb

Türk Filmleri Haftasının ilk programı, bugün Zagreb'de başlıyor. Kentin tarihi çiçek meydanında yer alan en eski ve prestijli sineması salonu Avrupa Sineması'nda 27 Mayıs'a kadar sürecek hafta kapsamında geçmişten bugüne 10 Türk filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Hafta boyunca gösterilecek filmler arasında Can Ulkay'ın "Ayla", Derviş Zaim'in "Balık", Burak Aksak'ın "Bana Masal Anlatma", Reha Erdem'in "Korkuyorum Anne", Ümit Köreken'in "Mavi Bisiklet" de bulunuyor.

Açılışında "Ayla" filminin gösterileceği Zagreb'deki Türk Filmleri Haftasında tüm gösterimler ücretsiz yapılacak.