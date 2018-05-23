Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçırıldığı yurt dışından büyük bir hukuk mücadelesiyle geri getirilen yaklaşık 2 bin yıllık Herakles lahdi sayesinde hareketlenen Antalya Müzesi'ni 8 ayda 90 bin 200 kişi gezdi.

Müzeyi ziyaret edenler, Herakles'in yanı sıra Perge Antik Kenti'nden çıkartılan diğer lahitleri de hayranlıkla inceliyor.

Özellikle yabancı turistler, çelenkli, sütunlu ve madalyonlu lahitlerin önünde fotoğraf çektirerek, çıktıkları zaman yolculuğunu ölümsüzleştiriyor.

"ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 60'TAN FAZLA ARTTI"

Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nden 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Herakles lahdinin, başlatılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden Türkiye'ye getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Herakles lahdinin sergilenmeye başlandıktan sonra müzedeki hareketliliğin gözle görülür şekilde arttığına işaret eden Demirel, "Herakles lahdinin sergilenmeye başlandığı yaklaşık 8 aylık dönemde müzeyi 90 bin 200 kişi ziyaret etti. Bir önceki eylül-mayıs dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 60'tan fazla arttı. 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nde müzemizde bin 451 kişiyi ağırladık." dedi.

Geçen yıl mayıs ayının ortasına kadar müzeyi 32 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini belirten Demirel, bu sayının 2018'in aynı döneminde 53 bin 500 kişiye yükseldiğini kaydetti. Demirel, geçen yılın tamamında Antalya Müzesi'ne 113 bin 400 kişinin ziyaret gerçekleştirdiğini, bu yıl ziyaretçi sayısının çok daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.

Herakles lahdini, Antalya Müzesi'nde Perge dönemine ait lahitlerin bulunduğu salonda özel bir köşede sergilediklerini anlatan Demirel, özel olarak ışıklandırıp etrafına döktükleri çiçeklerle süslediklerini dile getirdi.

"LAHİT ÇOK ETKİLEYİCİ"

Müzeyi öğrencileriyle gezen öğretmen Seval Şen Güvendik, Herakles lahdinin, Antalya'ya döndüğü için mutlu olduklarını ve öğrencileriyle lahdi görmeye geldiklerini söyledi.

Lahdin uzun zamandır sergilendiğini ancak Müzeler Haftası dolayısıyla ücretsiz ziyaret etme imkanı bulduklarını belirten Güvendik, "Lahit çok etkileyici. Üzerindeki antik öykülerin tamamını gözlemek mümkün ayrıca tekrar Antalya'ya kazandırılması çok değerli." diye konuştu.