Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Hizmetçisiyle yemek yerdi, kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediği vaki değildi, hep güler yüzlü idi... Peygamber Efendimizin binlerce mucizesi vardı ama onların en kıymetlisi güzel huyları idi. İşte onun, eşsiz ahlakını yansıtan sıfatları ve isimleri bir sergiye taşındı. Hat sanatçısı Ferhat Kurlu ve tezhip sanatçıları Numan Aydın ile Deniz Akın tarafından ortaya çıkarılan “Esmaü’n-Nebi” hat sergisi, Peygamberimizin sıfatlarını dijital platforma taşıyan ilk sergi olma özelliğini de haiz. Yıldız Holding Sergi Salonu’nda açılan sergide, devasa bir levha ve 104 ayrı dijital eser yer alıyor.



EN MÜHİM VAZİFE

Sorularımızı cevaplayan serginin hat sanatçısı Ferhat Kurlu, Peygamber Efendimizin mübarek isimlerine ve sıfatlarına vurgu yapmak istediklerini anlatıyor. Peygamberimizin, bütün güzellikleri kendisinde toplamış bir zat olduğunu söyleyen Kurlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Yeryüzünde bir insanda bulunacak ne kadar güzel haslet varsa Peygamberimizde bütün bu sıfatlar bulunmakta. Zaten Cenab-ı Allah da ‘Allah’ın resulünde sizin için güzel bir örnek vardır’ buyuruyor.”

Peygamberimizi tanımaya çok ihtiyacımızın olduğunu kaydeden Ferhat Kurlu “Hazreti Muhammed en mükemmel zat... Cenab-ı Allah’ın yeryüzünde ‘numune-i imtisal’ olarak yarattığı insan ve peygamber... Dolayısıyla her ismini ve sıfatlarını bilmek bizim en mühim vazifemiz. Peygamberimizi yaşayışıyla tanıyamıyorsak, ona nasıl benzemeye çalışabiliriz?” şeklinde konuşuyor.



ONU TANITACAK

Hazırladıkları serginin Sevgili Peygamberimizi tanımaya vesile olacağını söyleyen sanatçı Kurlu, “Onun sıfatları kitaplarda, zaman zaman hilye-i şeriflerde yazılmış ancak böyle büyük ebatta, tek tek üzerine düşünülerek, ilk defa sanata taşındı. Peygamber Efendimizin isimlerinin çalışılmasının, onun daha iyi tanıtılması açısından da güzel bir başlangıç noktası olacağına inanıyorum” ifadelerini kullanıyor. Şimdiye kadar 300 civarında Peygamber Efendimizin hilyesini yazdığını belirten sanatçı “Esmaü’n-Nebi sergisi de aynı şekilde peygamber aşkıyla, peygambere olan bağlılığımız ve peygambere olan iştiyakımızla yazılmış bir levhadır. Biz hattatların çalışmalarında maneviyat vardır; yani ayet yazıyorsak o ibadettir, hadis-i şerifleri kaleme alıyorsak o da ibadettir. Biz de mümkün mertebe bu maneviyattan kopmadan çalışmalarımıza devam etmeye çalışıyoruz.

”Teknoloji, geleneğe zarar veremez

“Esmaü’n-Nebi” sergisinde, hat sanatıyla yazılan eserlerin dijital bir platformda yer alındığını hatırlatan hattat Ferhat Kurlu “Son zamanlarda, biz geleneksel sanatların sanatkârları da dijital ortamları kullanmaya başladık. Sosyal medyayı, web sitelerini ya da bazı bilgisayar programlarından çalışmalarımızda faydalanıyoruz. “Esmaü’n-Nebi” sergisinde ise temel olan klasiktir. Yani dijitaller klasik hat levhalardan alınarak, kâğıt üzerine yazdığımız yazılar fotoğraflanarak yapılmıştır. Ben geleneğin korunduğu sürece, çağın getirdiği yeni tekniklerin sanatımıza, kültürümüze zarar vermeyeceği, bilakis destek olacağı kanaatindeyim.