Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Osmanlının asırlar boyunca hâkim olduğu coğrafyalardaki sayısız kültür varlıklarının korunması faaliyetleri Hükûmetin 2023 vizyonunda da yer aldı. Buna göre yurt içindeki yaklaşık 9 bin adet vakıf kültür varlığı projelendirilerek; öncelikli olan eserlerden başlayarak onarılacak. Yurt dışında ise Osmanlı vakıf medeniyetine ait 100 adet kültür varlığının restorasyonu yapılacak. Yine Osmanlı coğrafyasında bulunan 10 ülkede de çalışmalar devam edecek. Mısır, Suriye, Irak, Lübnan ve Sırbistan gibi ülkelerdeki kültür varlıklarının envanter çalışmaları tamamlanacak.



VESİKALARA RESTORASYON

Vakıf kayıtlar arşivindeki Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait belgelerin onarımının yapılması için bir patoloji ünitesi kurulacak. Burada Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan 8 bin 317 defter ile Osmanlıca 473 bin varak belgede tarihi safhada meydana gelen yıpranmalar tadil edilecek. Öte yandan cami, kütüphane, medrese, saray, tarihi kamu binaları gibi tarihi kültür varlıkların mimari çizimleri ve projeleri oluşturulurken; Yıldız Sarayı’nda 2023 yılına kadar bütün restorasyon çalışmaları tamamlanacak. Topkapı Sarayı Külliyesi ise bir yandan restore edilecek, bir yandan da gün ışığına çıkmamış eserler için yeni sergileme sahaları meydana getirilecek.