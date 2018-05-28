Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



“Tamamen Doluyuz” oyununda sergilediği performansla İstanbul’da göz dolduran oyuncu Altan Erkekli’nin oğlu Efe Erkekli, Ankara ve Bursa’da başlayan nöbetçi tiyatro uygulamasıyla Ankara’da bir hafta boyunca seyircilerle buluştu. Nöbetçi Tiyatro’nun âdeta nöbetçi oyuncusu olarak seyirci karşısına çıkan Erkekli, oyunculuk ve tiyatro üzerine gazetemize konuştu.

Devlet Tiyatroları Müdürlüğünün yeni uygulamasını değerlendiren Erkekli, “Normalde perdeler eylülde açıldığı için yazın o aya kadar bir boşluk oluyordu. Hâlihazırdaki oyunların belli bir süreye kadar oynanması bence çok güzel bir şey... Çünkü seyircimiz bunu çok istiyor. Hatta bu konuda bana mesaj atanlar bile oluyor. Böyle bir arz talep varken umarım nöbetçi tiyatro diğer illerde de yapılır” dedi.



SANATIN EN GÜÇLÜ HÂLİ

Sahne hayatıyla alakalı da açıklamalarda bulunan Erkekli “Tiyatronun içine doğdum. Küçüklüğümden beri de hep hayalimde olan şey, oyunculuktu. Severek yaptığım keyif aldığım şeyi de meslek olarak görmüyorum. O yüzden çok şanslıyım” diye konuştu. “Karşıma çıkan herhangi bir yeni rol, çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi ve asıl keyfide burada bence” diyen Erkekli, tiyatronun sanatın en güçlü alanlarından biri olduğunu ve seyirciyle organik bir bağ kurabilmenin çok önemli olduğunu vurguladı.