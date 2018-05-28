Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Müzayede’nin 3 Haziran’da SwissOtel’de yapılacak 51’nci müzayedesinde 248 şaheser açık artırmaya çıkacak. “Başyapıtlar Müzayedesi” olarak adlandırılan müzayedede usta sanatçı Ömer Uluç’un “Bukalemun ve Karga” isimli şaheseri ile Burhan Doğançay’ın ikisi tuval toplam 12 eseri görücüye çıkıyor. Doğançay’ın “Kurdela Serisi”nin en büyük ebatlı tuval eserlerinden “Big Spiderweb” 450 bin-650 bin TL tahminî fiyat aralığıyla, 1977 tarihli “Alphabet” eseri ise 180 bin-250 bin TL tahminî fiyat aralığında satışa sunuluyor. Soyut sanatın ustası Erol Akyavaş’ın “Mavi Kale”, “Kaligrafik Soyut” ve Hallac-ı Mansur Serisi’nden iki eseri de yoğun alaka çekecek tablolar arasında yer alıyor. Müzayedede Türk sanatçıların yanı sıra eserleri dünya müzelerinde yer alan Peter Halley, Sarah Morris, Peter Zimmermann gibi dünya çağdaş ustalarının eserleri sanatseverler ile buluşuyor. Eserler 2 Haziran’a kadar ‘Beyaz Space’de sanatseverlerin ziyaretine açık.