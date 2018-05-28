Birlik Vakfı İstanbul Şubesi tarafından dün tertiplenen faaliyette, eğitimci-yazar Muzaffer Doğan Kısakürek’i anlattı. Büyük şairle birlikte çalışma şansı bulan Doğan, “Birçok şairimiz, ilim ve fikir adamımız var ama Türk şiirinin, düşüncesinin ve davasının zirvesi Necip Fazıl Kısakürek değilse zirve kim olabilir? Üstat Necip Fazıl devamlı hakikati söyleyen biriydi ve davasından bir milim sapmadı” dedi.
Şiirimizin zirvesi Necip Fazıl’dı
28.05.2018 - 06:48 | Son Güncelleme: 28.05.2018 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 114. yılında “Şiirin, Düşüncenin, Davanın Zirvesi” konferansında anıldı.
Etiketler : necip fazıl kısakürek,
562149 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/562149.aspx
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