Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birlik Vakfı İstanbul Şubesi tarafından dün tertiplenen faaliyette, eğitimci-yazar Muzaffer Doğan Kısakürek’i anlattı. Büyük şairle birlikte çalışma şansı bulan Doğan, “Birçok şairimiz, ilim ve fikir adamımız var ama Türk şiirinin, düşüncesinin ve davasının zirvesi Necip Fazıl Kısakürek değilse zirve kim olabilir? Üstat Necip Fazıl devamlı hakikati söyleyen biriydi ve davasından bir milim sapmadı” dedi.