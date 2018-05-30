Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanat faaliyetlerinden yaz aylarında da yararlanılması için hayata geçirilen “Nöbetçi Tiyatro” uygulamasıyla oyunlar, seyircilerle buluşturulmaya devam ediyor. Projenin üçüncü haftasında Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği “Kaç Baba Kaç”, Küçük Tiyatro sahnesinde perdelerini açtı. İngiliz yazar Ray Cooney’in yazdığı, Haldun Dormen ve Kemal Uzun’un Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Nejat Armutçu yapıyor. Bir hastanenin doktorlar odasında geçen oyunda, rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan’ın başına gelen olaylar anlatılıyor. Oyun, 2 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam saat 18.00’de Küçük Tiyatro sahnesinde seyredilebilecek.